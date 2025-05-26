Жительница Брянщины стала призёром всероссийского архитектурного конкурса
Жительница Брянщины стала призёром всероссийского архитектурного конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА» подвели итоги всероссийского конкурса молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города». Молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы и художники страны представили 1515 работ из 83 регионов России. В финал вышли 450 проектов.
В номинации «Индивидуальный жилой дом» возрастной категории 18–35 лет выступила жительница Брянской области Виктория Амелина. Она представила проект «Усадебный жилой дом «Алета». Среди 46 участников в номинации жительница Брянщины заняла второе место.
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