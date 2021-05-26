Жительница Брянска получила 3,5 года за незаконную банковскую деятельность

За восемь лет преступная группа заработала 107 миллионов рублей.

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу 48-летней жительницы Брянска. Ее признали виновной в незаконном создании юридического лица, незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений и участии в преступном сообществе.

Как сообщает региональная прокуратура, с января 2011 года по январь 2019 года преступная группа, в котором женщина принимала участие, осуществляло незаконную банковскую деятельность на территории Брянска и Санкт-Петербурга.

За комиссионное вознаграждение организация выводила из-под налогового контроля деньги клиентов, находящиеся на расчетных счетах в банках.

Теневые банкиры создали фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и клиентами, заинтересованными в обналичивании и транзите денег.

В результате злоумышленники получили доход в размере более 107 миллионов рублей.

В ходе следствия женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и выдала своих подельников.

Суд приговорил ее к трем с половиной годам колонии общего режима и полугодовому ограничению свободы. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.

Уголовное дело в отношении остальных участников сообщества выделили в отдельное производство.