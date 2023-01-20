Жительница Карачева открыла кондитерскую на соцконтракт

Жительница Карачева открыла на дому кондитерскую на деньги от соцконтракта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Государственной помощью для улучшения своего материального положения воспользовалась жительница города Карачева Виктория Башкатова. Она заключила социальный контракт и открыла кондитерскую на дому. На полученные деньги женщина купила технику и материалы.

Торты и пирожные, сделанные Викторией пользуются популярностью у жителей города, отметили в региональном правительстве.