Многодетный отец из Навлинского района открыл автомастерскую с помощью соцконтракта
Многодетный отец из Навлинского района открыл автомастерскую с помощью соцконтракта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Многодетный отец Александр Полпудин из Навлинского района с детства любит заниматься автомобилями и давно хотел открыть свой сервис. Но оборудование стоит недёшево.
Александр обратился за помощью в социальный отдел. Он составил и успешно защитил бизнес-план. Брянец получил деньги в рамках соцконтракта. Он купил необходимое для автомастерской оборудование. В будущем Александр планирует расширение бизнеса.