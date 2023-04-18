Жительница Клинцов открыла салон красоты на соцконтракт

Жительнице Клинцов открыть салон красоты помог социальный контракт. Об этом рассказали в региональном департаменте семьи.

Жительница города Клинцы Марина решила открыть свой бизнес. Женщина предоставила в соцотдел бизнес-план и оформила социальный контракт.

Марина зарегистрировалась как самозанятая, получила лицензию и арендовала кабинет. На полученные деньги она купила необходимое оборудование и стала оказывать услуги по чистке лица, микротоковой терапии, вибромассажу, фракционной мезотерапии, миостимуляции тела и гидропилингу.

Молодая бизнесмен считает, что социальный контракт – большая опорой при создании своего дела.