Жительница Злынки купила машину на соцконтракт

Жительница города Злынка на деньги от соцконтракта купила машину и стала таксовать.
Мама двоих детей Татьяна Бондюкова из Злынки оказалась в трудной жизненной ситуации. Женщина не отчаялась. Со стажем вождения более 11 лет она начала зарабатывать на жизнь частным извозом.
По совету знакомой женщина обратилась в соцотдел для оформления соцконтракта. На полученные 250 тысяч рублей Татьяна купила автомобиль Mitsubishi Lancer.
«Весомым аргументом работать, как частное такси, стал и тот факт, что на тот момент у меня была создана приличная клиентская база, это реально облегчало работу», – рассказала Татьяна Бондюкова.
Также женщина заказала визитки и распространила их по организациям и торговым точкам города. Разработала Татьяна и бонусную программу.
«Так, например, десятая поездка по карте постоянного клиента совершенно бесплатна в пределах города, а для клиентов «мама + ребёнок» скидка составляет 20 рублей. Я постаралась не забыть и о старшем поколении, для них действует скидка 10 рублей на каждую поездку», – уточнила Татьяна.
05.10.2022 12:49
С повесткой на руках
Как проходит частичная мобилизация в регионе? В России проводится частичная мобилизация, указ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. О вручении повесток смолянам, недопустимости так называемых перегибов на местах и поддержке семей военнослужащих говорили участники расширенного межведомственного совещания, посвящённого организации частичной мобилизации в регионе. Заседание прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Глава региона
05.10.2022 12:47
Условия для личного состава
На прошлой неделе губернатор Алексей Островский побывал на сборном пункте временного пребывания смоленских военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Совместно с заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ, генерал-полковником Александром Ивановичем Ленцовым он оценил условия размещения мобилизованных, их питания и обеспечения. «Лично убедился, что помещения оборудованы всем необходимым, в том числе, душевыми кабинами и стиральными машинками.
05.10.2022 12:45
Жилье для медиков
В сентябре губернатор Алексей Островский рассказал о принятом решении запустить в регионе программу по обеспечению жильём медработников, которые придут работать в центральные районные больницы. «Это решение продиктовано дефицитом узкопрофильных специалистов и с учётом особой значимости жилищного вопроса должно стать одним из механизмов привлечения, а главное, «закрепления» молодых врачей в муниципалитетах, в первую очередь, выпускников СГМУ
05.10.2022 12:13
Вместе в большой мир. Как стать наставником для подростка из детского дома
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером