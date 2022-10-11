Жительница Злынки купила машину на соцконтракт

Жительница города Злынка на деньги от соцконтракта купила машину и стала таксовать.

Мама двоих детей Татьяна Бондюкова из Злынки оказалась в трудной жизненной ситуации. Женщина не отчаялась. Со стажем вождения более 11 лет она начала зарабатывать на жизнь частным извозом.

По совету знакомой женщина обратилась в соцотдел для оформления соцконтракта. На полученные 250 тысяч рублей Татьяна купила автомобиль Mitsubishi Lancer.

«Весомым аргументом работать, как частное такси, стал и тот факт, что на тот момент у меня была создана приличная клиентская база, это реально облегчало работу», – рассказала Татьяна Бондюкова.

Также женщина заказала визитки и распространила их по организациям и торговым точкам города. Разработала Татьяна и бонусную программу.

«Так, например, десятая поездка по карте постоянного клиента совершенно бесплатна в пределах города, а для клиентов «мама + ребёнок» скидка составляет 20 рублей. Я постаралась не забыть и о старшем поколении, для них действует скидка 10 рублей на каждую поездку», – уточнила Татьяна.