Жительнице осаждённого Сталинграда вручили жилищный сертификат в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Советской районной администрации прошла церемония вручения свидетельства на приобретение жилья. Его получила из рук руководителя района Дениса Семёнова Алевтина Терновская. Она – единственный житель Брянской области, у которой имеет статус «Житель осаждённого Сталинграда». Он появился совсем недавно. Все жители осаждённого Сталинграда были приравнены в правах к ветеранам Великой Отечественной войны.
«Это были страшные дни. Мы были в эпицентре этой кровавой бойни. Фашисты бомбили город ежедневно, не жалея боеприпасов. Армия на тот момент ещё не подошла, и все, кто мог, были мобилизованы на защиту города. Создавались добровольческие отряды, которые сражались с врагом. Мой отец, сталевар тракторного завода, сразу был мобилизован и стал ополченцем. Город был в руинах, но как пишут историки – стреляла тогда каждая развалина, за каждый сантиметр города велись кровопролитные бои. Наш дом был стёрт с лица земли бомбёжками в первые же дни», – сказала Алевтина Терновская.
Алевтина Терновская после техникума получила направление на работу в Брянск. Здесь она создала семью и уже 70 лет её вторым домом является город на Десне. Алевтина Терновская поёт в хоре ветеранов ГДК Советского района, участвует в ветеранских десантах, рассказывая подрастающему поколению о Сталинградской битве.
«Вы относитесь к поколению победителей, к поколению титанов, к поколению людей, которые больше всего на свете любят жизнь и понимают её ценность. Для меня огромная честь вручить вам сегодня это свидетельство на улучшение жилищных условий на сумму почти в 3 млн рублей. Я поздравляю Вас с наступающим юбилеем Победы», — сказал Денис Семёнов.
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