Жительницу Клетни оштрафовали за ложный донос

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

5 ноября 2020 года женщина обратилась в полицию, заявив, что ее муж угрожал ей убийством. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

Выяснилось, что женщина наврала и состава преступления нет. Уголовное дело на мужчину закрыли, но завели на женщину, за ложный донос.

Суд приговорил жительницу поселка Клетня к наказанию в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.