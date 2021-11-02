Жителя Фокино оштрафовали за оскорбительный комментарий в соцсети

Комментарий мужчина оставил на своей странице.

Прокуратура Дятьково провела проверку после обращения УФСБ России по Брянской области. Как сообщает ведомство, 37-летний житель Фокино на своей странице в социальное сети разместил комментарий, унижающий человеческое достоинство.

В отношении мужчины возбудили административное дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.