Жителям Брянска рассказали о местной тропе здоровья
О тропе здоровья, которая существует в Брянске уже восемь лет, жителям областного центра рассказал Департамент здравоохранения Брянской области.
Поводом стал Всемирный день ходьбы, который отмечается сегодня, 1 октября.
Тропа расположена в парке «Соловьи» восемь лет назад и состоит из четырех маршрутов для людей в разной физической форме: подготовительного» длиной 850 метров, простого маршрута на 1 950 и двух сложных по 1 940 м и 3 140 м.
В создании тропы участвовали врачи.
На тропе стоят стенды с информацией о контрольных точках, расстоянии от старта и высоте над уровнем моря.
Зимой тропа популярна не только у любителей ходьбы, но и бегунов и велосипедистов, а зимой — у лыжников.
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