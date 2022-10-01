Жителям Брянска рассказали о местной тропе здоровья

О тропе здоровья, которая существует в Брянске уже восемь лет, жителям областного центра рассказал Департамент здравоохранения Брянской области.

Поводом стал Всемирный день ходьбы, который отмечается сегодня, 1 октября.

Тропа расположена в парке «Соловьи» восемь лет назад и состоит из четырех маршрутов для людей в разной физической форме: подготовительного» длиной 850 метров, простого маршрута на 1 950 и двух сложных по 1 940 м и 3 140 м.

В создании тропы участвовали врачи.

На тропе стоят стенды с информацией о контрольных точках, расстоянии от старта и высоте над уровнем моря.

Зимой тропа популярна не только у любителей ходьбы, но и бегунов и велосипедистов, а зимой — у лыжников.