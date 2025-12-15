Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
309 генераторов для коммунальных предприятий поступило в Брянскую область

2025, 15 декабря 14:34
309 генераторов для коммунальных предприятий поступило в Брянскую область
 309 генераторов для коммунальных предприятий поступило в Брянскую область. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.  

 

Брянская область на средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации, закупила  генераторы. Они нужны для обеспечения бесперебойной работы объектов энергетики зимой. 

«На сегодняшний день уже поступило 309 генераторов из 738, в ближайшее время будем передавать их на коммунальные предприятия и в муниципалитеты», – уточнил Александр Богомаз.  

В первую очередь резервные источники питания передадут объектам водоснабжения, водоотведения и котельным.

