ЖКХ

Бордовичский водозабор в Брянске реконструируют за 2,38 миллиардов рублей

2025, 19 декабря 16:34
Источник фото

Бордовичский водозабор в Брянске реконструируют за 2,38 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

Для обеспечения чистой питьевой водой жителей Брянска ежедневно в городе очищается от 100 до 140 тысяч кубометров речной и артезианской воды. За 9 месяцев текущего года специалисты «Брянскгорводоканала» обновили около двух километров водопроводных и канализационных сетей. На это потратили 48 миллионов рублей. Кроме того, в Брянске за 565 миллионов рублей построили переход под железной дорогой Брянск-II водовода в Фокинский район. А в прошлом году завершилось возведение водовода к посёлку Чайковичи Бежицкого района.

Также в Брянске продолжается реконструкция технологического комплекса ГКНС по улице Калинина. В настоящее время рабочие занимаются гидроизоляцией стен, демонтажом распорных балок шпунтового ограждения и устройством балок перекрытия. 

А в следующем году в Брянске стартует реконструкция Бордовичских очистных сооружений. Водозабор и насосные станции эксплуатируются с 1983 года и обеспечивают 60% питьевой воды. Реализация проекта обойдётся в 2,38 миллиардов рублей.

