Происшествия

Происшествия

Более 56 000 квадратных метров акватории Десны в Брянске проверили спасатели и волонтёры

2026, 02 февраля 11:33
Более 56 000 квадратных метров акватории Десны в Брянске проверили спасатели и волонтёры
Более 56 000 квадратных метров акватории Десны в Брянске проверили спасатели и волонтёры в поисках провалившихся под лёд детей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

Почти две недели продолжаются поиски двух мальчиков, провалившихся под лёд реки Десны в Брянске. Ежедневно с утра и до ночи в поисках участвуют спасатели, водолазы, правоохранители, добровольцы отряда «Лиза Алерт», рыбаки и неравнодушные жители. Присоединились к поискам специалисты из других регинов. 

Добровольцы из Ленинградской области привезли эхолот. Им обследовано уже более 56 000 м² акватории. Ещё два подводных аппарата изучили свыше 45 000 м² дна. Во льду пробурили уже почти 66 тысяч лунок.

В минувшие выходные на поиск вышло около 200 человек. Поиск пропавших детей продолжается.

