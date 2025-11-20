На улице Никитина в Брянске уложили новый асфальт по нацпроекту. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

На улице Никитина в Володарском районе Брянска продолжается капитальный ремонт дороги. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» завершила обновление проезжей части. На всём ремонтируемом участке специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие нанесли разметку.

В настоящее время подрядчик делает тротуары, обновляет освещения и устанавливает светофоры. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».