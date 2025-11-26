Почти 400 жителей Брянска переселят из аварийных домов за три года

2025, 26 ноября 16:25

Почти 400 жителей Брянска переселят из аварийных домов за три года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провёл расширенное совещание. Там обсудили переселение жителей из аварийного и ветхого жилья.

Исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Сергей Ботаговский уточнил, что за 6 лет действия программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Брянске расселили 48 домов. Новый этап рассчитан на 2025-2027 годы. За этот период 381 человека переселят из 172 жилых помещений. На это потратят более 404 миллионов рублей.

Только в 2025 году 71 человек из 32-х помещений получат жильё. Администрация проводит торги на покупку шести однокомнатных квартир на первичном рынке, а также на ремонт пяти жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Их распределят по договорам социального найма.