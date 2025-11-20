Улицу Мелиоративную в Супонево перекроют на три дня из-за обустройства водопропускной трубы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта запретят от дома №49 по улице Мелиоративной в селе Супонево Брянского района и до улице Карачижской в Советском районе областного центра. Ограничения связаны с проведением работ по обустройству водопропускной трубы через дорогу. Движение будет перекрыто с 8 часов утра 21 ноября до 8 часов утра 24 ноября.