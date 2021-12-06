Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос брянского гроссмейстера Непомнящего

Команду Алеся Мухина поставил в тупик вопрос о лыжнике Большунове.

Брянский гроссмейстер Ян Непомнящий поставил в тупик знатоков игры «Что? Где? Когда?» вопросом о лыжнике Александре Большунове.

Вторую игру зимней серии Первый канал показал 5 декабря. «Наш выдающийся шахматист задаст вопрос о нашем выдающемся лыжнике», – предварил вопрос ведущий Борис Крюк.

Ян Непомнящий предложил команде Алеся Мухина ответить, что установлено внутри микроавтобуса, за которым во время летних тренировок следует на лыжероллерах Александр Большунов.

Игроки предположили, что это мощная аэродинамическая установка либо снеговая машина. Правильный же ответ – зеркало, с помощью которого Большунов корректирует свою технику. За рулем обычно находился его отец. Такой необычный способ уже помогал спортсмену добиваться побед.

По итогам игры команда Алеся Мухина проиграла со счетом 3:6 и выбыла из претендентов на финал года. Ян Непомнящий заработал на вопросе 90 тысяч рублей.