Зона ожидания для маломобильных пассажиров появилась на вокзале в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На вокзале Брянск-Орловский открыли зону ожидания для маломобильных пассажиров. В помещении есть места для кресел-колясок, скамейки для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также специальные зоны для собак-поводырей. Для путешественников с нарушением слуха работает индукционный контур. В зоне ожидания также есть мягкие диваны, розетки для подзарядки гаджетов и дополнительным табло с расписанием движения поездов.

Для пассажиров работает Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». С начала года его услугами на вокзале Брянск-Орловский воспользовались более тысячи маломобильных пассажиров.