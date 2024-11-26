Более 100 подростков поучаствовали в областной спартакиаде. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» прошла ежегодная областная спартакиада для несовершеннолетних. Организовали её сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних УМВД при поддержке членов Общественного совета.

Участие в соревнованиях приняли более 100 ребят в составе 32-х команд со всего региона. В их числе — члены отрядов правоохранительной направленности «Юный страж порядка», движений «Юнармия», «Юные динамовцы» и подростки в трудной жизненной ситуации. Они состязались в семи видах спортах.

«Ставьте перед собой высокие цели и достигайте их. Во все времена и во всех делах важен дух человека, его мужество, стойкость и, конечно, воля к победе», – напутствовал юных спортсменов начальник регионального Управления Министерства внутренних дел полковник полиции Алексей Солдатов.

В общекомандном зачёте первой стали участники из Суражского района. Второе место заняла команда Севского района. Тройку лидеров замкнули спортсмены Стародубского района.

Победители и призёры получили медали, дипломы, кубки и памятные подарки.