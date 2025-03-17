Брянцы стали четвёртыми на всероссийских сельских спортивных играх

Брянцы стали четвёртыми на всероссийских зимних сельских спортивных играх в Барнауле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Барнауле прошёл финала ХII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Состязание посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях участвовали 552 человека из 37 субъектов. Они состязались в лыжных гонках, полиатлоне, шахматах, шашках, троеборье дояров и механизаторов.

Команда Брянской области остановилась в шаге от пьедестала почёта, заняв четвёртое место.