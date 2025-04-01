Брянцы завоевали шесть медалей первенства ЦФО по ММА. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Орле проходило первенство Центрального федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА). Участвовали в соревнованиях более 350 юношей и девушек от 12 до 20 лет.

Брянск представили воспитанники Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Первое место занял Магомед Юнусов. Серебряные медали завоевали Хаким Сатторов, Наталья Тимашова и Елизавета Федукова. Бронзовыми призёрами стали Кирилл Чирко и Максим Разин.

В первенстве России примут участие Магомед Юнусов и Хаким Сатторов.