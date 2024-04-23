Брянцы завоевали три медали на чемпионате России по тяжёлой атлетике

Брянцы завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по тяжёлой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Боровский Калужской области прошёл 29-й открытый чемпионат России по тяжёлой атлетике. Турнир посвятили памяти первого Президента Федерации тяжёлой атлетики России Льва Никифорова.

В соревнованиях участвовали около трёхсот спортсменов из 48 регионов России Федерации и команда Республики Беларусь.

Золотую награду в весовой категории 81 кг завоевал брянец Олег Рубанов. В весовой категории 102 кг выступил Игорь Кирюшин. Он стал вторым с результатом: рывок 118 кг, толчок 150 кг и сумма 268 кг. Бронзовая медаль в весовой категории 89 кг досталась брянцу Юрию Чибисову.