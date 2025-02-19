Брянец завоевал медаль на первенстве России по гиревому спорту

Брянец завоевал бронзовую медаль на первенстве России по гиревому спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Новосибирске прошло первенство России по гиревому спорту. Участвовали в соревнованиях 932 юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет из 37 субъектов страны.

Брянскую область представляли семь атлетов. В двоеборье в весовой категории до 85 кг бронзовым призёром стал Никита Хабаров. Он тренируется в спортшколе «Гиревик» города Карачева.