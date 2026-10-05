Директор УК в посёлке Локоть получил условное наказание за пострадавшего ребёнка

2026, 05 октября 14:31

Директор УК в посёлке Локоть получил условное наказание за провалившегося в сломанную лестницу в многоэтажке ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брасовский районный суд рассмотрел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На скамье подсудимых оказался руководитель управляющей компании в посёлке Локоть.

Подсудимый не организовал работу по осмотру подъездов и лестничных клеток, а также планово-предупредительного ремонта в многоквартирном доме на проспекте Ленина. 5 мая 2026 года 12-летний мальчик наступил на повреждённый участок деревянного пола на лестничной площадке. Ребёнок провалился в дыру. При падении мальчик ударился животом об острый край ступени. Здоровью подростка был причинён тяжкий вред.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.