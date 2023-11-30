Брянская дзюдоистка завоевала золотую медаль Первенства России

Брянская спортсменка завоевала золотую награду на Первенстве России по дзюдо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Туле прошло Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Брянскую область представили три воспитанника спортшколы олимпийского резерва «Русь».

В весовой категории 52 кг золотую медаль завоевала Дарья Захарова. В финале она победила в схватке с Ангелиной Жуковой.

Ещё одна брянская спортсменка Дарья Карахтанова в весовой категории 57 кг заняла седьмое место. А Роману Моторкину занять призовые места помешала травма.