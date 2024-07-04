Брянская команда победила в соревнованиях по стрельбе и волейболу

Команда региона победила в соревнованиях по стрельбе и волейболу в рамках Дней Брянской области в Совете федерации. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В рамках дней Брянской области в Совете Федерации прошли спортивные соревнования. Сборная региона состязалась в стрельбе, футболе и волейбол. В футбольном матче на поле вышел и директор департамента физической культуры и спорта региона Максим Рудин.

Брянская делегация победила в стрельбе и волейболе.