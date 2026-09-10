Не только игровой комплекс: Красный Крест рассказал брянцам, как ещё помочь детдомам

2026, 10 сентября 12:32

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста, подарил Жуковскому санаторно-реабилитационному центру для детей-сирот новый игровой комплекс — с тоннелями, канатной сеткой и мягкими модулями, сообщает сайт «Комсомольская правда — Брянск». Дети опробовали подарок сразу же.

«Красный Крест старается не ограничиваться разовой помощью. Наша задача — создавать для детей в таких учреждениях среду, в которой им действительно комфортно расти и развиваться, и одновременно напоминать обществу о том, что у каждого ребёнка должно быть право на семью. Мы продолжим сотрудничать с Жуковским центром и рассчитываем, что подобные инициативы найдут отклик у неравнодушных брянцев»,- отметил Корнилов.

Во время визита представители организации напомнили: кроме подарков воспитанникам можно помочь и по-другому — стать наставником, оформить гостевой режим или взять ребёнка под опеку. Подробнее о каждом из форматов можно узнать в органах опеки и профильных организациях.