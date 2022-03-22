Брянская команда стала третьей на соревнованиях «Сибирские коньки»

Девушки уступили фигуристкам из Омска и Челябинска.

В Омске проходят Всероссийские соревнования «Сибирские коньки». В первые дни в короткой и произвольной программах по КМС и первому спортивному разряду состязались 160 фигуристов из 10 регионов.

Брянская команда «Аврора» по программе КМС в синхронном катании завоевали «бронзу». Девушки уступили фигуристкам из Омска и Челябинска.