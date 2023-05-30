Брянская команда впервые участвовала в Международном фестивале «Код мира»

Брянская команда по спортивному программированию впервые участвовала в Международном фестивале «Код мира». Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Недавно в регионе появилась Федерация спортивного программирования. Первым официальным соревнованием для её представителей стал Международный фестиваль «Код мира». Он проходил в городе Грозный. Туда поехала брянская сборная из четырёх человек под руководством проректора по цифровизации БГИТУ Олега Казакова.

В турнире участвовали свыше 300 участников из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Мали, Омана, Узбекистана, Южной Осетии, Палестины и Египта. Они соревновались в дисциплинах «Алгоритмическом программировании» и «Продуктовом программировании».

По итогам 30-часового марафона сборная Брянской области прошла в финал и заняла седьмое место.