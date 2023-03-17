Брянская самбистка завоевала «серебро» на первом Всероссийском турнире

Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на первом Всероссийском турнире по женскому боевому самбо.

В Казани прошёл первый в истории Всероссийский турнир по женскому боевому самбо. Участвовали в новой дисциплине 46 спортсменок из 16 регионов России. Попробовать свои силы приехали и заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Они собрались во Дворце единоборств «Батыр».

Спортсменка Центра спортивной подготовки Брянской области, заслуженный мастер спорта Ольга Королева выступала в весовой категории до 50 кг. Она завоевала серебряную медаль.

Каждая участница турнира получила цветы и денежный приз.

«Со стороны это выглядит очень красиво. Я смотрела за схватками девочек, это было безумно интересно, я считаю такую дисциплину надо вводить», — отметила чемпионка мира 2022 года по спортивному самбо и серебряная призёрка турнира по женскому боевому самбо Карина Черевань.