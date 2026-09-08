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Образование

Брянские кадеты участвуют в смене «Служить России» в Приморском крае

2026, 08 сентября 11:45
Брянские кадеты участвуют в смене «Служить России» в Приморском крае
Источник фото

Брянские кадеты участвуют в смене «Служить России» в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Во Всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае в конце августа стартовала тематическая смена «Служить России». Участниками её стали представители кадетских корпусов и школ страны.

Брянскую область представляют девять лучших воспитанников Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного. Ребята показали высокие результаты в учёбе, спортивной и строевой подготовке.

Программа смены включает образовательный курс «Сила и честь», соревнования кадетских корпусов и классов по общей физической, огневой и строевой подготовке, творческую презентацию «Вдохновение Отечества», военно-спортивную игру на местности «Сильная Россия».

 

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