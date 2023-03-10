Город32

Брянская сборная победила на первенстве Анапы

2023, 10 марта 11:58 Спорт
Брянская сборная победила на первенстве Анапы
Источник фото

Брянская команда победила на первенстве Анапы по тайскому боксу. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

В посёлке Витязево прошло открытое первенстве города Анапа  по тайскому боксу. В турнире участвовали местные спортсмены, а также бойцы из Новороссийска, Геленджика, Краснодара, Туапсе и Брянской области. 

Брянцы завоевали 14 медалей различного достоинства. Сборная заняла первое общекомандное место.

Читайте также
Брянский губернатор сообщил об артобстреле
10 марта 15:27
Брянский губернатор сообщил об артобстреле
Брянские кадеты собрали посылки для военных
10 марта 14:30
Брянские кадеты собрали посылки для военных
Жительница Дятьковского района оформила четыре кредита на знакомую
10 марта 13:55
Жительница Дятьковского района оформила четыре кредита на знакомую
Готовность техники к половодью проверили в Брянске
10 марта 13:46
Готовность техники к половодью проверили в Брянске

Новости регионов

09.03.2023 13:27
Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 6,6% в январе-феврале
В январе-феврале 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 400 тыс. тонн, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 2 месяца текущего года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: лесные грузы – 25,3 тыс. тонн (+36,8% к январю-февралю 2023 года);
09.03.2023 12:27
«Важна каждая победа!»
Смоленск принял более ста спортсменов из разных городов страны. В областном центре прошли соревнования по дзюдо. На базе Смоленского университета спорта встретились 124 дзюдоиста из 19 регионов. Девушки и юноши в возрасте до 23 лет вышли на татами, чтобы побороться за главный приз — путёвку на первенство России в Екатеринбург. Честная борьба Приветствовал и наградил
09.03.2023 12:26
Совет дома моего
Как и для чего проводить общее собрание собственников? Что можно решить на общем собрании дома, как часто надо собираться, сколько голосов требуется для кворума и как расписываться за несовершеннолетних детей? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе прямого эфира, который прошёл на прошлой неделе и был посвящён теме «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме».
09.03.2023 12:23
Первая помощь на селе
В регионе обновляют ФАПы. Значение ФАПов для жителей деревень и посёлков, тем более отдалённых населённых пунктов, трудно переоценить. Ведь фельдшеры оказывают первую доврачебную помощь, проводят диагностику и при необходимости направляют пациента к узкопрофильному специалисту. Сегодня в ФАПах региона трудятся почти 200 человек. С открытием новых фельдшерско-акушерских пунктов создаются более комфортные условия для работы специалистов и для
09.03.2023 12:21
Искусство требует поддержки
В Смоленском институте искусств за счёт областного бюджета обновят материально-техническую базу, чтобы студенты смогли заниматься в более комфортных условиях. О таких решениях рассказал губернатор Алексей Островского после посещения вуза. О существующих проблемах коммунального характера, создающих сложности для полноценного образовательного процесса, студенты института сами рассказали главе региона во время его встречи с молодёжными активистами на форуме
09.03.2023 12:20
В теории и на практике
Почти полгода работает в Смоленской области Центр опережающей профессиональной подготовки, созданный в рамках нацпроекта «Образование». Его основная задача — обучение и переподготовка граждан (от школьников до пенсионеров) по коротким программам дополнительного профессионального образования. Для ребят здесь проходят  профориентационные занятия по приоритетным сферам региональной экономики, которые помогают в самоопределении будущих специалистов, для взрослых — ускоренные курсы

Актуальные темы

Разное
Жительница Брянска посвятила стихотворение мальчику из Любечане
Происшествия
Рейсовый автобус попал в ДТП на брянской трассе
Лента новостей
Брянский мальчик Федор получил медаль «Доблесть и отвага»
На дорогах
Замначальника брянского ГИБДД дал комментарий с места аварии (ВИДЕО)
Происшествия
Три человека погибли в аварии с автобусом на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов
Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов

В ЦФО участились попытки обмануть представителей среднего и малого бизнеса.

Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области
Масштабная модернизация объектов энергообеспечения началась на двух станциях МЖД в Смоленской области

 В Смоленской области на станциях Смоленск-Сортировочный и Духовская Московской железной дороги начались масштабные работы по модернизации объектов энергообеспечения. Всего планируется заменить 446 опор и поддерживающих конструкций, а также провести ремонт контактной сети. Это позволит повысить надежность и безопасность перевозок.

В Брянскэнерго в прошлом году обучение прошли более 500 сотрудников
В Брянскэнерго в прошлом году обучение прошли более 500 сотрудников

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги по обучению сотрудников и повышению уровня их профессионального мастерства в 2022 году.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.