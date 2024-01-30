Брянская спортсменка стала первой на Кубке России по тяжёлой атлетике
Брянская тяжелоатлетка завоевала золотую награду на Кубке России по тяжёлой атлетике. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Туле проходит Кубок России по тяжелой атлетике. В манеже стадиона «Арсенал» собрались более трёхсот сильнейших спортсменов России и Беларуси.
В весовой категории до 45 кг выступила воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Александра Фурдик. В двоеборье девушка показала результат в 150 кг. Спортсменка стала золотой медалисткой соревнований.