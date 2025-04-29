Брянская спортсменка стала призёром чемпионата мира по бою на мечах. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Шестой чемпионат мира по современному мечевому бою прошёл в городе Подольске в Подмосковье. Участвовали в соревнованиях свыше 350 человек в возрасте от 5 до 60 лет, представляющие свыше 60 клубов из девяти стран.

Брянск представили пять бойцов. Третье место заняла Вероника Фоменкина.

Братья Артём и Владимир Кулина в своих возрастных категориях одержали четыре победы подряд. Но мальчика уступили на четвёртом бое в круге прямого вылета и не заняли призовых мест.