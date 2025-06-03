Брянская спортсменка выиграла чемпионат ЦФО по пляжному самбо. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первый в истории чемпионат Центрального федерального округа по пляжному самбо прошел в городе Мытищи в Подмосковье. В соревнованиях участвовали мужчины и женщины из 12 регионов страны.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Анастасия Цыганкова успешно представила регион. Она заняла первое место и стала чемпионкой турнира.