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Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ по Брянщине накануне

2026, 13 ноября 08:00
Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ по Брянщине накануне
Источник фото

Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ по Брянщине накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

12 ноября в Брянской области произошло сразу несколько атак ВСУ на мирных жителей.  Так, два дрона-камикадзе напали на движущийся легковой автомобиль в селе Денисковичи Злынковского района. Ранения получили 42-летняя женщина и 23-летняя девушка. Их доставили в больницу.

Также беспилотник ударил по движущемуся грузовому автомобилю на автодороге Чолхов — Климово. 58-летний водитель был ранен. Госпитализация ему не потребовалась. 

В селе Лобановка дрон также атаковал легковушку. 74-летний мужчина получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.

А 52-летний водитель мопеда погиб. Дрон-камикадзе напал на транспортное средство на дороге между населёнными пунктами Брахлов и Октябрь.

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