Брянская спортсменка выиграла Первенство России по тяжелой атлетике

Брянская тяжелоатлетка завоевала золотую награду на Первенстве России среди юниоров. Об этом сообщили в городской администрации.

В городе Саранске проходит первенство России среди юниоров и юниорок 15-23 лет. В нем участвуют более 350 штангистов из 54 регионов России.

Воспитанница спортшколы «Олимп» Александра Фурдик выступила в весовой категории 45 кг. С результатом в сумме 138 кг она завоевала золотую медаль турнира.