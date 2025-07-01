Брянская спортсменка завоевала путёвку на чемпионат мира по плаванию

Брянская спортсменка завоевала путёвку на чемпионат мира по подводному плаванию в открытой воде. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Балаково Саратовской области прошло первенство и чемпионат России по подводному плаванию на открытой воде. В акватории спортшколы «Альбатрос» за медали боролись более 200 спортсменов из 19 регионов России. Они преодолели дистанции 1,3 и 5 км, а также участвовали в командной эстафете.

Регион представила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. Она заняла четвёртое место на дистанции 5 км по плаванию в ластах. Спортсменке завоевала путёвку на чемпионат мира по подводному спорту, который пройдёт осенью в Египте.

Возрастные ограничения 6+