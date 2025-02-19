Брянская спортсменка завоевала «золото» Кубка России по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Бесценный вклад Смоляне собрали более 300 кг монет для монумента Победы Эти советские монеты никто не считал по номиналу, потому что они уже стали по-настоящему бесценными. Ведь за каждой стоит своя семейная история, воспоминание о дедах и прадедах, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной вой­ны. А скоро металл получит новую жизнь – станет частью памятника воинам-­победителям в рамках международной акции «Живая память

Объявляется открытым! В регионе усилят патриотическую работу На прошлой неделе в Смоленской области торжественно открыли Год защитника Отечества. Но по сути на территории региона он стартовал ещё в начале января. «Мы ни на один день не останавливали работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сбору и отправке гуманитарных грузов – для наших героев на передовую и для жителей регионов, которые страдают от террористических атак и преступлений киевского режима», –

Пришло время героев В регионе будут готовить управленцев из числа ветеранов СВО. С весны прошлого года по поручению Президента РФ Владимира Путина реализуется масштабная программа для участников специальной военной операции «Время героев». Её первые выпускники, получившие необходимые компетенции, стали кадровым подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране. В нашем регионе также будет запущен аналог

Смоленщина» Твардовского На Смоленщине выпустили уникальный сборник стихов А.Т. Твардовского.Уникальная книга, в которой на каждой странице — виды и образы родной Смоленщины, вышедшие из-под пера поэта, писателя, военного корреспондента Александра Трифоновича Твардовского. Сборник презентовали в Штабе общественной поддержки в Смоленске – в дату, когда поэт был награжден орденом Ленина за его поэму «Страна Муравия». Поддержку в издании

«Мы не спим по ночам» Смоляне жалуются на шум от работы клуба. Жители дома №20а по улице 8 Марта в Смоленске обратились к председателю областной Думы Игорю Ляхову с жалобой на шум от компьютерного клуба, расположенного на первом этаже их жилого дома. Проблема была озвучена на личном приеме граждан, который Игорь Ляхов провел в региональной приемной Президента Российской Федерации. Инициативная