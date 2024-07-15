Брянская студентка стала призёром всероссийской летней Универсиады

Брянская студентка стала серебряным призёром всероссийской летней Универсиады. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Уфе в Республики Башкортостан прошли соревнования по легкой атлетике в рамках IX Всероссийской летней Универсиады. В центре спортивной подготовки имени Р.А. Баталовой состязались более 450 студентов из 33 регионов России.

Регион представили сборные БГУ им. И. Г. Петровского, БГИТУ и БГТУ. В личном первенстве в метании молота студентка БГТУ Диана Кулешова заняла второе место.