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ЖКХ

Четыре брянские трассы отремонтировали по технологии холодной регенерации

2026, 18 августа 11:53
Четыре брянские трассы отремонтировали по технологии холодной регенерации
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Четыре брянские трассы отремонтировали по технологии холодной регенерации. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Брянской области идёт капитальный ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». При ремонте некоторых магистралей применяется технология холодной регенерации. В 2026 году её использовали на трассах Новозыбков — Халеевичи — Старая Рудня (Новозыбковский округ);  «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск (Выгоничский район); Комаричи — Кокино (Комаричский район) и Свень — Стяжное (Брянский район).

Специалисты снимают верхний слой старого покрытия, измельчают его, а затем смешивают с вяжущими и цементными компонентами. Полученную смесь укладывают в качестве прочного основания. Сверху обустраивать слой из прочного асфальтобетона.

Применение технологии позволяет сделать дорожное покрытие более устойчивым к эксплуатационным нагрузкам.

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