Брянская танцовщица завоевала высшую награду на турнире в Кремле

Брянская танцовщица завоевала высшую награду на «Кубке Кремля – Гордость России!». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Государственном Кремлевском Дворце прошёл «Кубок Кремля – Гордость России!». В программе по латиноамериканским танцам в паре со спортсменом из Ярославля выступила брянская танцовщица Валерия Айдаева. Их соперниками стали 27 пар из России, Китая, Италии, Хорватии и Болгарии.
В четвертый раз Валерия Айдаева и Кирилл Белоруков завоевали главный трофей турнира.
«Мы стремились показать настоящий танец. И это удалось. Но волнение, безусловно, присутствовало. Я всегда волнуюсь, иной раз даже чуть-чуть больше почему-то на кремлевском турнире, чем на зарубежных. Но я знаю, что надо выйти, первый танец станцевать, а потом уже будет легче. Наш сегодняшний результат — это плод той огромной работы, которую мы проделываем», — рассказала Валерия.
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