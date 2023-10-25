Брянская танцовщица завоевала высшую награду на турнире в Кремле

Брянская танцовщица завоевала высшую награду на «Кубке Кремля – Гордость России!». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Государственном Кремлевском Дворце прошёл «Кубок Кремля – Гордость России!». В программе по латиноамериканским танцам в паре со спортсменом из Ярославля выступила брянская танцовщица Валерия Айдаева. Их соперниками стали 27 пар из России, Китая, Италии, Хорватии и Болгарии.

В четвертый раз Валерия Айдаева и Кирилл Белоруков завоевали главный трофей турнира.

«Мы стремились показать настоящий танец. И это удалось. Но волнение, безусловно, присутствовало. Я всегда волнуюсь, иной раз даже чуть-чуть больше почему-то на кремлевском турнире, чем на зарубежных. Но я знаю, что надо выйти, первый танец станцевать, а потом уже будет легче. Наш сегодняшний результат — это плод той огромной работы, которую мы проделываем», — рассказала Валерия.