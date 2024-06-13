Брянская теннисистка стал призёром межрегионального турнира

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Российская музыкальная сказка со звездным актерским составом «Летучий корабль» (6+) три недели подряд возглавляла топ кинопроката, собрав более 1 миллиарда рублей кассовых сборов в России и СНГ. Сразу после успеха на большом экране фильм появится в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Главные роли исполнили Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Сергей Гармаш и Федор Добронравов. Режиссер картины — Илья Учитель («Стрельцов»), а в роли генерального продюсера впервые выступил режиссер Алексей Учитель.

С 11 по 14 июня возле переезда на станции Карачев в Брянской области железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения.

Как сообщает телеграм-канал «ИнформБюро», сборная «Брянскэнерго» заняла третье место в соревнованиях профмастерства работников блока реализации услуг филиалов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». В «Брянскэнерго» состоялось торжественное мероприятие, на котором руководители филиала поздравили представителей команды с победой.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».