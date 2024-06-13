Брянская теннисистка стал призёром межрегионального турнира
Брянская теннисистка стал серебряным призёром межрегионального турнира в Смоленске. Об этом рассказали в городском спорткомитете.
В Смоленске прошло Первенство Смоленской области по теннису. В нём участвовали спортсмены из Смоленска, Москвы, Железногорска, Брянска, Балашихи.
От областного центра на турнире выступила воспитанница школы «Торпедо» Виктория Крыкина. В одиночном разряде среди девочек 9-10 лет спортсменка завоевала серебряную награду.