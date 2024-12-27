Брянская тяжелоатлетка стала призёром международного турнира

Брянская спортсменка стала призёром международного турнира по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Туле проходят международные соревнования по пауэрлифтингу «Содружество наций». В них участвуют 470 тяжелоатлетов из 62 регионов России и пяти дружественных стран. Они выступают в четырёх дисциплинах.

Брянскую спортшколу олимпийского резерва «Олимп» и Брянский район представила Софья Мыскова. Девушка стала бронзовым призёром соревнований. Она также выполнила норматив мастера спорта.