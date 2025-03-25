Брянская тяжелоатлетка завоевала «бронзу» первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Сыктывкаре состоялось первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек и до 18 лет. В соревнованиях участвовали и брянские тяжелоатлеты.

Среди девушек до 18 лет бронзовым призёром стала Алиса Мамоненкова. Анастасия Мельникова заняла 5 место, при этом впервые выполнив норматив кандидата в мастера спорта. А Максим Заложков выполнил первый спортивный разряд.