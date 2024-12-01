Брянские акробатки стали первыми на всероссийских соревнованиях
Брянские акробатки заняли первое место на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Москве прошли всероссийские соревнования «Кубок имени ЗТ СССР В.Д. Павловского» по спортивной акробатике. Участвовали в турнире более 500 спортсменов из 15 регионов России.
В программе мастеров спорта выступили воспитанницы брянского спорткомплекса «Десна». Полина Семичастная, Ксения Каменщикова и Милана Воронко заняли первое место.