Брянские баскетболисты выиграли два матча Чемпионата России
Брянские баскетболисты выиграли два матча Чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Подмосковье прошли два матча Чемпионата России по баскетболу Высшей лиги. На площадке встретились спортсмены брянской «Десны» и «ЦСП-Химки».
Первая игра закончилась со счётом 76:78 в пользу гостей поля. Во втором гостевом матче баскетболисты «Десны» также не уступили соперникам. Встреча закончилась со счётом 72:85. Лучшим снайпером стал Егор Захаров, набравший 19 очков.