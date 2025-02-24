Брянские бойцы завоевали шесть медалей чемпионата России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Челябинске во Дворце спорта «Юность» проходит чемпионат России по рукопашному бою. В нём участвуют 307 спортсменов из 45 регионов. В их числе и семь воспитанников спортшколы «Торпедо»Брянска.

Чемпионами России стали Владислав Федосейский, Александр Горохов и Владлена Иващенкова. «Серебро» завоевал Валерий Фомичев. А третье место заняли Дамир Казанов и Ольга Королева.

В командном первенстве команда мужчин Брянской области стала второй. А в общем медальном зачёте сборная региона заняла третье место.

Победители и призёры войдут в сборную России для участия в международных турнирах.