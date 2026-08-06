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Деньги

Минобороны ускорит выплаты раненым брянским военным

2026, 06 августа 10:23
Минобороны ускорит выплаты раненым брянским военным
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Информация о ранениях будет храниться в единой электронной базе.

 

Минобороны подписало приказ, уточняющий порядок выплат военнослужащим, получившим ранения в Брянской области. Об этом 5 августа сообщает «Парламентская газета».

Размеры выплат составят 100 тысяч рублей за ранение, 1 миллион рублей за легкое увечье, 2 миллиона — за тяжелое, 3 миллиона — при установлении инвалидности.

Документ имеет обратную силу с 6 августа 2026 года. Решение было принято по просьбам родственников участников СВО.

Фото: ИС «Вести»

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