Брянские боксёры привезли пять медалей из Москвы

Боксёры брянской спортшколы завоевали пять медалей на турнире в Москве. Об этом сообщили в спорткомитете горадминистрации.

В Москве в клубе «Moscow Boxing» завершился Большой открытый ринг по боксу среди всех возрастов. В соревнованиях участвовали брянской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».

Даниил Львутин, Денис Качурин, Глеб Гоголь и Максим Борисов стали золотыми медалистами турнира. А брянец Илья Лунин завоевал серебряную медаль.